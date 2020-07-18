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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في نابلس

01:22 م السبت 18 يوليه 2020
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس، بقنابل الغاز والصوت؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن من بين المصابين مسعف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، مشيرة إلى اشتعال النيران في مساحات من الحقول الزراعية.

وكانت فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت إلى مسيرات من أجل التصدي لمحاولات الاستيلاء على جبل صبيح، بعد أن نصب مستوطنون أمس الجمعة عددًا من الخيام على قمته.

يشار إلى أن المستوطنين حاولوا إنشاء بؤرة استيطانية فوق قمة الجبل قبل ثلاث سنوات، إلا أن الأهالي تصدوا لهم، وأفشلوا مخططهم.

هذا المحتوى من

Asha
قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين قنابل الغاز الهلال الأحمر الفلسطيني

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