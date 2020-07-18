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فرنسا تفتح تحقيقًا حول "حريق مفتعل" في كاتدرائية نانت

01:08 م السبت 18 يوليه 2020
فرنسا تفتح تحقيقًا حول "حريق مفتعل" في كاتدرائية نانت

حريق في كاتدرائية نانت

وكالات

أعلن النائب العام في فرنسا، اليوم السبت، فتح تحقيق حول "حريق مفتعل" في كاتدرائية نانت غرب فرنسا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وسيطر رجال الإطفاء في فرنسا، على حريق ضخم اندلع في كاتدرائية نانت، صباح اليوم السبت.

وقال الإطفائيون في وقت سابق من اليوم، إنه "لم تتم السيطرة على الحريق وهو يمتد وكبير"، موضحة أن إدارة الإطفاء أبلغت بالحريق وأرسلت 60 من رجالها إلى المكان.

وقال مسؤول في مجلس المدينة إن سبب الحريق غير واضح بعد.

وبث التلفزيون الفرنسي صورًا لدخان أسود يخرج من نوافذ زجاجية رئيسية بين برجي الكاتدرائية، التي تعود إلى القرن الخامس عشر، التي عانت أيضًا حريقا كبيرًا في عام 1972.

ويُعيد الحريق ذكريات الحريق المدمر في كاتدرائية نوتردام، في باريس العام الماضي، الذي دمر سقفها وأدى إلى انهيار برجها وهدد بتدمير النصب التذكاري العائد إلى العصور الوسطى.

كاتدرائية نانت فرنسا حريق كاتدرائية

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