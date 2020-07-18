فولكس فاجن تفقد 17% من مبيعاتها بمختلف أنحاء العالم في يونيو

فولفسبرج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة للسيارات، الجمعة، تراجع مبيعاتها على مستوى العالم خلال يونيو الماضي بنسبة سنوية تبلغ 17.5 بالمئة، ليصل حجم المبيعات إلى 804 آلاف سيارة، في ظل تأثر المبيعات من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت فولكس فاجن أن مبيعات العلامة التجارية "سيات" تراجعت بنسبة 40.5 بالمئة، فيما انخفضت مبيعات شركة الشاحنات "سكانيا" بنسبة 41.3 بالمئة، وتراجعت مبيعات العلاقة التجارية الأصلية "فولكس فاجن" بنسبة 17.6 بالمئة.

وانخفضت مبيعات العلامة التجارية "سكودا" بنسبة 16 بالمئة، وتراجعت مبيعات "أودي" بنسبة 8.1 بالمئة.

وأضافت فولكس فاجن أن مبيعات "بورشه" انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة و"مان" بنسبة 33.3 بالمئة، فيما تراجعت مبيعات السيارات التجارية الخفيفة من فولكس فاجن بنسبة 26.2 بالمئة.​