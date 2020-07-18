فلسطين تسجل حالتي وفاة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 58 حالة

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، لمواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، من العيزرية شرق مدينة القدس، وآخر 64 عامًا، من بلدة بيت كاحل غرب الخليل.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه بتسجيل حالتي الوفاة في أقل من ساعتين، ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 58 حالة وفاة.