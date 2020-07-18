فلسطين تسجل حالتي وفاة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 58 حالة
فلسطين - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، لمواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، من العيزرية شرق مدينة القدس، وآخر 64 عامًا، من بلدة بيت كاحل غرب الخليل.
وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه بتسجيل حالتي الوفاة في أقل من ساعتين، ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 58 حالة وفاة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:ترامب يتعهد بألا يفرض على الأمريكيين ارتداء الكمامات
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
86474
عدد المصابين
-
27302
عدد المتعافين
-
4188
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13921699
عدد المصابين
-
7795469
عدد المتعافين
-
593072
عدد الوفيات
إعلان