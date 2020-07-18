يناقض الأرقام الرسمية.. روحاني يعلن إصابة 25 مليون إيراني بكورونا

وكالات

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، إصابة نحو 25 مليون إيراني، بفيروس كورونا، حتى اليوم السبت، لافتًا إلى إن نحو 35 مليونًا آخرين عرضة لخطر الإصابة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

واستند روحاني، لتقرير جديد لوزارة الصحة الإيرانية، فيما تشير التقارير الرسمية التي تصدر يوميًا إلى إصابة أكثر من 269 ألف شخص، ولم يتطرق روحاني خلال كلمته التي نقلها التلفزيون إلى هذا التناقض.

ويبلغ تعداد سكان إيران نحو 80 مليون نسمة، وتُعد الدولة الأكثر تضررًا من وباء كورونا في الشرق الأوسط.

وقال روحاني في كلمته، التي بثها التلفزيون الإيراني، اليوم، إن تقديرنا أنه حتى الآن أصيب 25 مليون إيراني بهذا الفيروس وفقد نحو 14 ألفًا أرواحهم الغالية.

وتابع قائلاً: "ثمة احتمال أن يكون ما بين 30 و35 مليونا آخرين عرضة للخطر".

وأضاف "في المجمل، عولج ما يزيد على 200 ألف في المستشفيات"

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، أن 13791 شخصًا توفوا نتيجة الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس.