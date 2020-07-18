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روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا

11:17 ص السبت 18 يوليه 2020
روحاني: 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران - (د ب ا):

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن 25 مليون إيراني أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، استنادا لتقديرات تضمنها تقرير لدائرة الأبحاث بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت: "لقد وصلني تقرير من دائرة الأبحاث في وزارة الصحة توقع بأن 25 مليون إيراني قد أصيبوا بفيروس كورونا لغاية الآن"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف الرئيس" "إن 14 ألفا فقدوا حياتهم بسبب الإصابة بهذا المرض لغاية الآن، ورقد في المستشفيات خلال الفترة الماضية البالغة نحو 150 يوما أكثر من 200 ألف، وينبغي أن نتوقع إصابة ما بين 30 إلى 35 مليون شخص آخر في البلاد".

وتابع روحاني بالقول إن التقرير أشار إلى أنه "علينا أن نتوقع مراجعة ضعفي عدد الذين رقدوا في المستشفيات خلال الأيام الـ 150 الأخيرة، وربما نواجه المرض حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 مارس 2021) أو بداية العام القادم ايضا".

كانت إيران خففت تدابير العزل في مايو، وبدأ الإيرانيون في تجاهل احتياطات الصحة والسلامة والتوقف عن ارتداء الكمامات، مما أدى إلى تجدد انتشار وباء كورونا.

وانطلقت أمس الجمعة أول رحلة جوية خارجية من مطار "الشهيد بهشتي" بأصفهان بعد توقف دام نحو 5 أشهر.

فيروس كورونا حسن روحاني إيران

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