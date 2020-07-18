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الأردن يقر مسودة إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار

11:11 ص السبت 18 يوليه 2020
الأردن يقر مسودة إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار

الأردن

عمان - (د ب أ):

أقر مجلس البناء الوطني الأردني، اليوم السبت، مسودة التعليمات لإجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار الصادرة العام الجاري، ورفعها لمجلس الوزراء للسير بإجراءات اعتمادها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الأشغال المهندس فلاح العموش تأكيده خلال اجتماع للمجلس اليوم، على أهمية ضمان جودة المنتج بالمشاريع الإنشائية وحماية المواطن ورفع سوية العمل الهندسي وتأمين السلامة العامة بمشاريع الاعمار.

وصادق المجلس على مسودة التعليمات الفنية لتدقيق مشاريع البنى التحتية بالمملكة، والتي أعدتها نقابة المهندسين، على أن تقوم النقابة بتقديم آلية لعمل المدققين الفنيين لضمان تطبيق الكودات الهندسية وتقليل الأوامر التغيرية في مشاريع البنى التحتية.

وبحسب الوكالة، تم تفويض المجلس باعتماد عقد لتنفيذ المشاريع الإنشائية بالقطاع الخاص وحسب مخرجات اللجنة المشكلة في دائرة العطاءات لهذه الغاية.

الأردن الرقابة والتفتيش أعمال الإعمار مجلس البناء الوطني الأردني

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