أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 14 مليون حالة.. والوفيات تتخطى 600 ألف

07:30 ص السبت 18 يوليه 2020
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 14 مليون حالة.. والوفيات تتخطى 600 ألف

أرشيفية

واشنطن- (د ب أ):
تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 14 مليون شخص، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 600 ألف شخص، حسب أحدث حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند قائمة أعلى الدول من حيث عدد الإصابات.

وتخطت الهند يوم الجمعة حاجز المليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوزت حالات الإصابة في البرازيل المليوني إصابة، بينها 76 ألف وفاة يوم الخميس.

كورونا في العالم حالات وفيات فيروس كورونا الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 86474

    عدد المصابين

  • 27302

    عدد المتعافين

  • 4188

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13921699

    عدد المصابين

  • 7795469

    عدد المتعافين

  • 593072

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان