الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شينجيانج
بكين- (د ب أ):
شهدت منطقة شينجيانج بغرب الصين ارتفاعا كبيرا في الإصابات بفيروس كورونا هذا الأسبوع، حيث سجلت 16 إصابة جديدة منتصف ليل الجمعة/السبت، حسب اللجنة الصحية الوطنية.
وشهدت أورومتشي، عاصمة شينجيانج التي تضم 5ر3 مليون شخص، إغلاقا منذ يوم الخميس بعد إصابة شخص في منتصف الأسبوع بالفيروس وعدم ظهور أعراض على أربعة أشخاص، ومنذ ذلك الحين ظهرت عدة حالات أخرى.
وتم تعليق وسائل المواصلات بما في ذلك الرحلات الجوية والقطارات في أورومتشي، حسب وسائل إعلام محلية.
وتمكنت الصين إلى حد كبير من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لكنها لا تزال تسجل عددا قليلا من الإصابات، وفق الأرقام الرسمية.
وهناك حاليا 252 حالة نشطة في أنحاء البلاد.
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