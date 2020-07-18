الاتحاد الأوروبي ينتقد واشنطن لتهديدها بفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب جديد

بروكسل- (د ب أ):

انتقد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشدة الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لتهديداتها المتزايدة بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في خطوط أنابيب روسية للطاقة إلى أوروبا.

وقال "بوريل"، في بيان: "أنا قلق للغاية بشأن الاستخدام المتنامي للعقوبات، أو التهديد بالعقوبات من جانب الولايات المتحدة ضد الشركات والمصالح الأوروبية".

وأضاف: "لقد شهدنا هذا الاتجاه المتزايد في حالات إيران وكوبا والمحكمة الجنائية الدولية ومؤخرا مشروعي السيل الشمالي 2 والسيل التركي".

تعليقات بوريل جاءت ردا على تحرك الولايات المتحدة يوم الأربعاء لتشديد العقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 (السيل الشمالي 2) المكتمل تقريبا، والذي سيوسع القدرة على نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على شركات أوروبية تعمل في "نورد ستريم 2" ، قائلة إن خط الأنابيب - الذي تموله جزئيا شركة جازبروم المملوكة للدولة الروسية - يعزز نفوذ موسكو في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وقال "بوريل"، إن تصرفات الولايات المتحدة "تتناقض مع القانون الدولي"، وأن "السياسات الأوروبية ينبغي أن تٌحدد هنا في أوروبا وليس من جانب دول أخرى".

كان بوريل هدد الشهر الماضي بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ردا على محاولات الولايات المتحدة لوقف المشروع.

وتقول روسيا، إن الولايات المتحدة تسعى لإفساد المشروع لضمان أن يتمكن مزودو الغاز الطبيعي الأمريكيون من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.