بعد توقف 17 عاما .. أمريكا تنفذ ثالث عملية إعدام اتحادية في أسبوع
واشنطن - (د ب أ):
نفذت الولايات المتحدة ، الجمعة، ثالث عملية إعدام اتحادية خلال أسبوع، وذلك بعد قرار من المحكمة العليا فتح الطريق أمام استئناف عمليات الإعدام الاتحادية لأول مرة منذ عام 2003.
وذكر مكتب السجون الاتحادي بولاية أيوا، في بيان، أن الطبيب الشرعي في مقاطعة فيجو أعلن وفاة داستن لي هونكن، 52 عاما، الساعة 0436 مساء (2036 بتوقيت جرينتش).
وكان هونكن قد قتل خمسة أشخاص، من بينهم طفلان أحدهما في العاشرة والآخر في السادسة. وأدين بخمس تهم بالقتل وحُكم عليه بالإعدام عام 2005.
وتم تنفيذ عمليتي إعدام اتحاديتين قبل أيام. وتم إعدام دانييل لويس لي، وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، الذي أدين بقتل أسرة من ثلاثة أشخاص، يوم الثلاثاء، كما تم إعدام ويسلي إيرا بوركي، الذي بقتل فتاة، 16 عاما، أول أمس الخميس.
ومن المقرر تنفيذ عملية إعدام اتحادية إضافية الشهر المقبل.
وكان كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير العدل ويليام بار، من المدافعين عن استئناف تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
86474
عدد المصابين
-
27302
عدد المتعافين
-
4188
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13921699
عدد المصابين
-
7795469
عدد المتعافين
-
593072
عدد الوفيات
إعلان