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العراق: مقتل قائد في الجيش بعمل إرهابي شمالي بغداد

11:06 م الجمعة 17 يوليه 2020
العراق: مقتل قائد في الجيش بعمل إرهابي شمالي بغداد

القوات العراقية

بغداد - (د ب ا):

أعلنت خلية الاعلام الامني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الجمعة مقتل قائد بالجيش جراء هجوم استهدف عجلة عسكرية كانت تقله في منطقة قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكر البيان ان العميد الركن علي حميد غيدان آمر اللواء59 في الجيش العراقي لقي حتفه بعد تعرضه لعمل "إرهابي جبان في قضاء الطارمية شمالي بغداد أثناء أدائه الواجب المقدس".

وتعهدت خلية الأعلام بأن "الرد سيكون قاسياً سريعاً بحق من ارتكب هذه الجريمة، وسنضرب بيد من حديد العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".

العراق مقتل قائد الجيش العراقي بغداد

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