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واشنطن تفرض عقوبات على نجل رئيس نيكاراجوا

10:59 م الجمعة 17 يوليه 2020
واشنطن تفرض عقوبات على نجل رئيس نيكاراجوا

رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيغا

ماناجوا - (أ ش أ):

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على أحد أبناء رئيس نيكاراجوا، دانييل أورتيجا، ونائبه، روزاريو موريللو، إلى جانب شركة للاتصالات وذلك للاشتباه في صلتهم بعمليات تهريب المخدرات.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية أضاف "خوان كارلوس أورتيجا"، نجل رئيس نيكاراجوا، لـ "قائمة المواطنين المعينين خصيصاً"، والتي تعني حظر أصوله المالية في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معه.

ويُعد خوان كارلوس أورتيجا الابن الثالث لرئيس نيكاراجوا الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات مسبقاً إلى جانب 22 شخص آخر من المقربين منه منذ عام 2017.

ولم تعلق حكومة نيكاراجوا على هذا التطور حتى الآن.

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