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الحكومة الكندية تسعى لاستدعاء البرلمان لتمرير حزمة مساعدات جديدة

06:49 م الجمعة 17 يوليه 2020
الحكومة الكندية تسعى لاستدعاء البرلمان لتمرير حزمة مساعدات جديدة

رئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو

أوتاوا - (أ ش أ):

أكدت الحكومة الليبرالية الكندية أنها تسعى إلى استدعاء مجلس العموم لتمرير جولة أخرى من الإجراءات للتعامل مع جائحة كوفيد-19، وفقا لما ذكرته شبكة "سي تي في نيوز" الكندية اليوم الجمعة.

وأوضحت الشبكة أنه تم إخطار أحزاب المعارضة يوم أمس الخميس بالتشريع الجديد وإمكانية قيام مجلس العموم بالتعامل معه مطلع الأسبوع المقبل.

ومن بين البنود المعلقة على جدول أعمال الحكومة الوعد بتقديم مدفوعات لمرة واحدة لبعض الكنديين ذوي الإعاقة للمساعدة في تغطية التكاليف الإضافية خلال الوباء.

وحاول الليبراليون تمرير مشروع قانون الشهر الماضي من شأنه أن يشمل مدفوعات جديدة لكن المعارضة رفضت دعم التشريع لأنه يحتوي على إجراءات أخرى وجدوها غير مقبولة.

ولم يكشف المتحدث باسم زعيم الأغلبية بابلو رودريجيز عن محتويات مشروع القانون الذي سيتم تقديمه، حيث لم يقدم رسميا إلى مجلس العموم.

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