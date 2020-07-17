المسماري: تركيا حوّلت مدينة مصراتة إلى قاعدة عمليات

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قيام تركيا بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، وأنها لا تزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا.

وأضاف المسماري وفقا لما أوردته "بوابة أفريقيا" الليبية اليوم الجمعة أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي مواقع لها، مشيرا إلى استمرار انتهاكات تركيا في ليبيا.

وأوضح أن وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتبار سرت الجفرة خطا أحمر قد تحولت إلى أفعال على الأرض، مؤكدا أن مصر بعثت برسائل مهمة وقوية فيما يخص الشأن الليبي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أمس الخميس - خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد"- أن القاهرة لن تسمح بتجاوز خط "سرت – الجفرة"، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة الميليشيات والإرهاب.