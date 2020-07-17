عودة الهدوء إلى العاصمة السودانية بعد احتجاج على تعديلات قانونية

الخرطوم - (د ب ا):

عاد الهدوء إلى منطقة وسط العاصمة السودانية الخرطوم بعد خروج مظاهرات محدودة عقب أداء صلاة الجمعة من بعض المساجد، احتجاجا على تعديلات قانونية نفذتها الحكومة، اعتبر المتظاهرون الإسلاميون أنها تمس بالشريعة، الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية(سونا) اليوم الجمعة أن الخرطوم أصبحت فجر اليوم على حالة إغلاق تام للشوارع والمعابر المؤدية إلى وسط الخرطوم، إلا لحاملي البطاقات العسكرية و الأطباء، اغلاقاً تاماً للمعابر والجسور المؤدية لوسط الخرطوم، شمل الإغلاق للمناطق الاخرى.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن مئات المركبات قد أعيدت حتى عند منتصف الليل من مساء الخميس، ومنعت من العبور لأي اتجاه تحسبا لأحداث و تجمعات يخشى أن تقع بالخرطوم قبيل وعقب صلاة الجمعة.

وكانت بعض قيادات الاسلاميين وائمة مساجد هددوا أنهم سيأخذون بتلابيب الخرطوم احتجاجا علي تعديلات قانونية نفذتها الحكومة، وادعوا أن فيها مساسا بالشريعة الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك.

وأكد عبدالله حمدوك بصورة جليه لدي استقباله لوفد من جماعة أنصار السنة المحمدية يوم الخميس حرص الحكومة على المحافظة على إرث وقيم الإسلام واحترام المبادئ والشعائر الإسلامية دون المساس بأيٍ من حدود وكليات وأهداف الدين الاسلامي بحسب(سونا).

وقال حمدوك لدي اجتماعه مع الوفد الذي كان يقوده الشيخ عبدالكريم محمد عبدالكريم رئيس الجماعة، في حضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح أن حكومته حريصة على معالجة قضايا السلام والإهتمام بمعاش الناس.

ومن جانبه، أكد وفد جماعة أنصار السنة المحمدية، وقوفه مع الحكومة الانتقالية، وإتباع منهج المناصحة للإصلاح متى لزم الأمر.

وكانت لجنة أمن ولاية الخرطوم قد نوهت في تعميم قصير إلى إغلاق الكباري بالولاية اعتبارا من الساعة السادسة مساء الخميس حتى نهاية نهار اليوم الجمعة و لم تورد تفاصيل أخرى لكنها أهابت بالمواطنين التعاون مع السلطات بإنهاء تحركاتهم عبر الكباري عند الساعة السادسة مساء الخميس.

ودعا بعض الائمة المتشددين المصلين إلى الخروج "جماعات ووحدانا" في جمعة الغضب احتجاجا على التعديلات التي طالت فقرات من القانون الجنائي.

وكانت وزارة العدل قد نشرت في القازيتا(الجريدة) الرسمية تحت بند قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء و تعديل القوانين المقيدة للحريات) لسنة 2020 ، تشريع رقم (12) لسنة 2020 تعديلات القوانين بما يجرم ختان الإناث و يمنع تكفير الآخرين ويسقط تجريم الردة ويحدد اشتراطات وقوع الزنا ويسقط تجريم صنع واستلام الكحول لغير المسلمين ويسمح للمرأة باصطحاب أطفالها سفرا خارج السودان، بحسب ما أوردته وكالة (سونا).

وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن إعطاء المرأة في القانون الجديد حق اصطحاب أطفالها في السفر يهدف للمساواة بين الناس بحسب الوثيقة الدستورية.