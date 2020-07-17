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عمران خان يدعو الباكستانيين للاحتفال بعيد الأضحى بشكل لا يؤدي لارتفاع إصابات كورونا

04:55 م الجمعة 17 يوليه 2020
عمران خان يدعو الباكستانيين للاحتفال بعيد الأضحى بشكل لا يؤدي لارتفاع إصابات كورونا

عمران خان

إسلام آباد - أ ش أ

دعا رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الجمعة الباكستانيين إلى الاحتفال بعيد الأضحى المقبل "ببساطة" لا تؤدي إلى ارتفاع حاد في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال خان -في تغريدة على (تويتر) حسبما نقل شبكة (فرانس 24) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية- إن "عيد الأضحى ينبغي الاحتفال به ببساطة كي لا نكرر ما حدث العيد السابق من تجاهل إجراءات التشغيل المعيارية (SOPs) ".

وأكد عمران خان أنه أمر بـ"التنفيذ الصارم" لإرشادات الحكومة.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان يبلغ حوالي 260 ألف شخص.

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عمران خان رئيس وزراء باكستان عيد الأضحى فيروس كورونا

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