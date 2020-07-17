سفير مصر ببيروت يبحث مع الحريري والمشنوق وسفير السعودية تطورات الأوضاع في لبنان
بيروت - أ ش أ
أجرى سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، جولة من اللقاءات شملت رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، وعضو مجلس النواب نُهاد المشنوق وزير الداخلية الأسبق، وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري.
وجرى خلال اللقاءات الثلاثة مناقشة آخر تطورات الأوضاع الداخلية في لبنان وكذلك التطورات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
84843
عدد المصابين
-
26135
عدد المتعافين
-
4067
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13589273
عدد المصابين
-
7607003
عدد المتعافين
-
584989
عدد الوفيات
إعلان