العراق : تسجيل 94 حالة وفاة و2023 إصابة جديدة بكورونا
بغداد- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 88171 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 94 حالة وفاة.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 3616 حالة بعد تسجيل 94 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 56495 بعد تسجيل 2179 حالة شفاء اليوم ايضا.
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