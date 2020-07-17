أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

العراق : تسجيل 94 حالة وفاة و2023 إصابة جديدة بكورونا

04:25 م الجمعة 17 يوليه 2020
العراق : تسجيل 94 حالة وفاة و2023 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في العراق

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 88171 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 94 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 3616 حالة بعد تسجيل 94 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 56495 بعد تسجيل 2179 حالة شفاء اليوم ايضا.

العراق وزارة الصحة والبيئة العراقية فيروس كورونا

الخبر التالى:

هونج كونج تسجل 58 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان