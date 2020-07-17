مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس الحدودي
موسكو - أ ش أ
أعلنت مصادر عسكرية روسية مطلعة أن مقاتلات تابعة للأسطول الشمالي الروسي قامت في صباح اليوم الجمعة بمرافقة طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس المطل على البلدين.
وجاء في بيان صدر عن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع (ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية):" أنه في 17 يوليو، كشفت وسائل سيطرة المجال الجوي الروسي في منطقة بحر بارنتس طائرة استطلاع من طراز "أوريون أر- 3 سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي. وقامت المقاتلات التابعة لمجموعة مشتركة لقوات مجموعة مشتركة لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي بمرافقة الطائرة. ولم يُسمح لها بانتهاك حدود روسيا الاتحادية".
يذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم وإقليم كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.
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