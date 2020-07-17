أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس الحدودي

04:22 م الجمعة 17 يوليه 2020
مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس الحدودي

مقاتلة روسية

موسكو - أ ش أ

أعلنت مصادر عسكرية روسية مطلعة أن مقاتلات تابعة للأسطول الشمالي الروسي قامت في صباح اليوم الجمعة بمرافقة طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس المطل على البلدين.

وجاء في بيان صدر عن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع (ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية):" أنه في 17 يوليو، كشفت وسائل سيطرة المجال الجوي الروسي في منطقة بحر بارنتس طائرة استطلاع من طراز "أوريون أر- 3 سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي. وقامت المقاتلات التابعة لمجموعة مشتركة لقوات مجموعة مشتركة لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي بمرافقة الطائرة. ولم يُسمح لها بانتهاك حدود روسيا الاتحادية".

يذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم وإقليم كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

هذا المحتوى من

مقاتلات روسية بحر بارنتس الحدودي طائرة استطلاع نرويجية سلاح الجو النرويجي

الخبر التالى:

باحثون في سنغافورة يكتشفون أجساما مضادة تحيد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان