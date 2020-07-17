بريطانيا تتخلى عن "ملكة السماء" بسبب كورونا

لندن- ( بي بي سي):

قررت شركة الخطوط الجوية البريطانية، إحالة أسطولها من طائرات "بوينغ 747" المعروفة باسم "جامبو" إلى التقاعد.

وأكدت الشركة على أن سحب الطائرات سيتم بشكل كامل وفوري بعد أن هوت جائحة الكورونا بصناعة الطيران وحركة السفر أرضا وألحقت بها الضرر. وتعتبر الشركة أكبر مشغل لهذا النوع من طائرات "بوينغ ".

ولأكثر من 50 عامًا، اعتبرت الطائرة النفاثة المدنية ذات المحركات الأربع والجسم العريض، هي الأكثر شهرة ولقبت بـ"ملكة السماء" حتى بدأ العد التنازلي لها في وقت سابق من هذا العام، ومن قبل اكتشاف الوباء.

فقد كان مقررا أن تتخلى عنها الشركة بحلول عام 2024، ولكن فيروس كورونا عجّل بالخطوة إثر تراجع الإقبال على السفر جوا، وسط توقعات بأن تعافي قطاع النقل الجوي وعودته إلى مستوياته وسابق عهده ربما يستغرق وقتا.

ويعترف أن لطائرة الجامبو الفضل في السبعينيات في تحديث حركة النقل الجوي ونشر "ديمقراطية" السفر ولكنها تتراجع الآن أمام نظيراتها الحديثة ذوات المحركين الأقل استهلاكا للوقود، ما يجعل استمرارها محلقةً أمرا مكلفا.

يذكر أن الخطوط الجوية البريطانية أعلنت عن حاجتها إلغاء ما يصل إلى 12 آلف وظيفة، أي حوالي 28٪ من قوتها العاملة ، تماشيا مع التغييرات المرتقبة في سوق السفر وانكماشه المتوقع خلال السنوات القادمة.