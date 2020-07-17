برلماني لبناني: ندعم الخطوات الآيلة لحماية الأمن القومي المصري في ليبيا وإثيوبيا

بيروت - أ ش أ:

أعرب عضو مجلس النواب اللبناني نُهاد المشنوق، عن دعمه لكل الخطوات الآيلة لحماية الأمن القومي المصري، سواء بالنسبة للوضع في ليبيا أو أزمة تقاسم مياه نهر النيل مع إثيوبيا.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب نُهاد المشنوق – في بيان له عقب استقباله ظهر اليوم سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي – أن مصر الآمنة تحفظ أمن الإقليم، وأمنها يعزز دورها المعتدل والقادر على المساهمة في تحقيق الاستقرار في مناطق الاضطراب بمنطقة الشرق الأوسط، وجزء منه استقرار لبنان.

كما أعرب النائب المشنوق والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الثانية لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، عن تقديره لتصريحات أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في شأن لبنان والأوضاع التي يشهدها في الوقت الراهن، والتي جاءت في سياق حديث شامل أجراه الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والذي حظي باهتمام كبير وواسع في الإعلام والصحافة اللبنانية.