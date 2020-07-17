أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية في نهم

03:18 م الجمعة 17 يوليه 2020
الجيش اليمني يكبد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية في نهم

الجيش اليمني

عدن - أ ش أ

كبدت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، ميليشيا الحوثي الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة نهم شرق صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: "إن قوات الجيش تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مستمرة ضد الميليشيات الحوثية في جبهتي نجد العتق وصلب بمديرية نهم"، مشيرا إلى استهداف مدفعية الجيش عدداً من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للميليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عدد من الآليات المتنوعة.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني المليشيا الحوثية صنعاء اليمن

الخبر التالى:

"آيا صوفيا" و"حُلم الخلافة".. كيف أضاع أردوغان إرث أتاتورك؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان