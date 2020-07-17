موسكو: من الضروري وضع جدول أعمال موحد لمجلس أوروبا بعد وباء كورونا

موسكو - أ ش أ

أكدت إيكاترينا جورباتوفا كبيرة مستشاري إدارة التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، أن مجلس أوروبا يحتاج إلى وضع جدول أعمال بناء وإيجابي وموحد للمستقبل بعد وباء "كورونا" من أجل تحقيق مزيد من الوحدة بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وقالت جورباتوفا - خلال ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان "احترام الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في سياق الأزمة الصحية بسبب "كورونا"، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم - "ليس من المبالغة القول إن وباء الفيروس التاجي أصبح اختبارا للجميع، للدول الأعضاء في مجلس أوروبا ولمجلس أوروبا نفسه، ولجميع المنظمات الدولية بشكل عام".. مضيفة "أن مجلس أوروبا أولى في ظل هذه الظروف اهتماماً كبيراً بالموضوع وأثبت أنه وصيّ ومدافع عن قيم مجلس أوروبا في ظل التدابير التقييدية".

وأوضحت أنه من المهم جدا صياغة جدول أعمال بناء وإيجابي للمستقبل من أجل تحقيق مزيد من الوحدة بين الدول الأعضاء في المنظمة.. وتابعت قائلة " موسكو تُقدر جهود الرئاسة اليونانية لمجلس أوروبا، التي أعطت الأولوية لحماية حياة الإنسان والصحة العامة في مواجهة الوباء، مع احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".