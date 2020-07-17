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بوتين يأمر بإجراء تدريبات عسكرية مفاجئة

01:54 م الجمعة 17 يوليه 2020
بوتين يأمر بإجراء تدريبات عسكرية مفاجئة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة متلفزة إلى

موسكو- (أ ف ب):

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تدريبات عسكرية لم تكن مقررة مسبقا يشارك فيها 150 ألف عنصر ومئات الطائرات والسفن لضمان "أمن روسيا في جنوب غرب" البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجمعة.

وأفاد وزير الدفاع سيرغي شويغو في بيان أنه "تماشيا مع قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية تجري تدريبات مفاجئة من قبل القوات في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية".

ويشارك نحو 150 ألف عنصر بينهم قوات الإنزال الجوي ومشاة البحرية للأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في التدريبات.

كما تضم أكثر من 400 طائرة وأكثر من مئة سفينة وستجري في البحر الأسود وبحر قزوين وغيرهما.

وأفادت وزارة الدفاع أن التدريبات تهدف لاختبار جهوزية الجيش الروسي لضمان "الأمن في جنوب غرب روسيا حيث لا يزال الإرهاب يشكّل تهديدا خطيرا" والتحضير لمناورات "القوقاز-2020" العسكرية.

وأشرف بوتين (67 عاما) في وقت سابق هذا الشهر على عملية تصويت مثيرة للجدل أفضت إلى تعديل دستوري يتيح له تولي الرئاسة لولايتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات بعد انقضاء ولايته الحالية في 2024.

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