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قطر تسجل 421 حالة إصابة جديدة بكورونا

01:54 م الجمعة 17 يوليه 2020
قطر تسجل 421 حالة إصابة جديدة بكورونا

السلطات الصحية في قطر

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الوباء إلى 105898 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة حاليا، 3148 .

كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 153

وبلغ عدد المتعافين خلال الساعات الـ24 الماضية، 429، ليصل إجمالي عدد المتعافين حتى الآن إلى 102597 .

قطر وزارة الصحة العامة القطرية فيروس كورونا

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