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وزير الصحة البريطاني يوجه بمراجعة عاجلة لبيانات "وفيات كورونا"

12:55 م الجمعة 17 يوليه 2020
وزير الصحة البريطاني يوجه بمراجعة عاجلة لبيانات "وفيات كورونا"

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - أ ش أ

وجه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بإجراء مراجعة عاجلة لبيانات هيئة الصحة العامة في بلاده المتعلقة بحالات الوفيات التي تقر بوجود 45 ألفا و119 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وأمر هانكوك - وفقا لقناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية - بمراجعة الآلية التي يتم من خلالها احتساب أرقام الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، بعد أن تم الادعاء بأن الطريقة الحالية لم تحصر الأشخاص الذين تعافوا من (كوفيد-19).

وكان مصدر حكومي قد أكد أن الطريقة الحالية التي تعتمدها هيئة الصحة العامة البريطانية في الاحتساب تعني أنه في حال تم تشخيص شخص بإصابته بكورونا سابقا لكنه توفي لاحقا لأسباب ليس لها صلة بالأمر، فسيظل احتساب حالة وفاته كجزء من حصيلة هيئة الصحة لحالات الوفيات الناجمة عن الفيروس.

ويهدف إجراء المراجعة، الذي أمر به هانكوك، إلى تنظيم الأمر وتحديد تأثيره على الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات.

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