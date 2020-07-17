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إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع مسيرة مناهضة للاستيطان

12:37 م الجمعة 17 يوليه 2020
إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع مسيرة مناهضة للاستيطان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

نابلس - أ ش أ

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة اليوم الجمعة ، مناهضة للاستيطان في بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، كما استهدفت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين المصور سامر حبش، والمراسل الصحفي بكر عبد الحق، وأطلقت قنابل الصوت صوبهما في محاولة لمنعهما من التغطية الصحفية.

يذكر أن المسيرة خرجت للجمعة الثالثة، بدعوة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات محافظة نابلس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لإقامة صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء فوق قمة جبل عيبال.

يشار إلى أن مستوطنين وضعوا منزلين متنقلين فوق قمة جبل عيبال في الأراضي التابعة لبلدة عصيرة الشمالية في حوض رقم (37) والمسمى منطقة خلة الدالية.

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الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان نابلس الضفة الغربية قنابل الغاز المسيل للدموع

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