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وزير خارجية باكستان يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

12:37 م الجمعة 17 يوليه 2020
وزير خارجية باكستان يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

إسلام آباد - أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، شفاءه من إصابته بفيروس "كوفيد - 19"، واستئنافه لأنشطة مكتبه اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأثنى قريشي - في منشور على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - على الرعاية الصحية في بلاده وعلى عمال الصف الأول كونهم "العمود الفقري لباكستان في مواجهة الجائحة من خلال الزام ثابت وتفان"، حسب تعبيره.

وتابع:"أشكركم جميعًا على أمنياتكم الطيبة ودعمكم، أنا محظوظ بالعودة إلى المكتب اليوم".

وكان قريشي قد أعلن في وقت سابق إيجابية نتائج اختباراته الطبية لما يعرف بفيروس كورونا المستجد وأنه أجرى عزلًا لنفسه.

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