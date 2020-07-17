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قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل أكاديمياً فلسطينياً في القدس المحتلة

12:35 م الجمعة 17 يوليه 2020
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل أكاديمياً فلسطينياً في القدس المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أكاديميًا فلسطينيًا قرب بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال أوقفت أمس مركبة خاصة تعود للأكاديمي الفلسطيني عماد البرغوثي واعتقلته أثناء مروره عند مدخل بلدة عناتا.

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قوات الاحتلال الاسرائيلي القدس المحتلة رام الله

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