وزير الدفاع الياباني يطلب خضوع العسكريين الأمريكيين القادمين إلى بلاده لاختبار كورونا

طوكيو - أ ش أ

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الجمعة، إنه طلب من القوات الأمريكية إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد لجميع أفرادها القادمين إلى اليابان، وذلك بعد تفشي الإصابات بالفيروس في القواعد العسكرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا جنوب البلاد.

وأضاف تارو كونو - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن القوات الأمريكية ردت بأنها "تنظر في مسألة إجراء الاختبارات".. ولا تجري القوات الأمريكية الاختبار حاليا إلا لمن تظهر عليه أعراض.

وأكد أنه مع وجود العديد من الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، فإن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أصبح أمرا ضروريا ، وطلب إجراء الاختبارات للأفراد العسكريين قبل مغادرتهم الولايات المتحدة إلى اليابان دون استثناء.

وحتى يوم أمس الخميس، ثبتت إصابة 138 فردا من العسكريين بكورونا في العديد من القواعد الأمريكية في أوكيناوا، منهم 73 فردا في قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، و58 في قاعدة كامب هانسن، وفقًا لحكومة محافظة أوكيناوا.

وكان حاكم محافظة أوكيناوا ديني تاماكي قد التقى أمس الأول /الأربعاء/ بمسؤولين حكوميين يابانيين وأمريكيين في طوكيو لنقل المخاوف المحلية في محافظته بشأن تفشي المرض.. وفي رسالة إلى كونو ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي، دعا تاماكي إلى أن يعلق الجيش الأمريكي عمليات النقل إلى أوكيناوا في أقرب وقت ممكن ويجري اختبارات (PCR) على جميع الأفراد الجدد.

جدير بالذكر أن جزيرة أوكيناوا تستضيف الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.