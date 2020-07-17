ماليزيا تطالب جميع الأطراف بالحفاظ على السلام في بحر الصين الجنوبي

كوالالمبور- أ ش أ

جددت ماليزيا موقفها من ضرورة تعاون جميع الأطراف في لعب دور نشط لضمان السلام والأمن والاستقرار في بحر الصين الجنوبي .

وطالب وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- الأطراف المعنية بحل مسائل متعلقة ببحر الصين الجنوبي بشكل سلمي استنادا إلى مبادئ اعترفت بها القوانين الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

وأوضح أن ماليزيا تتطلع إلى مواصلة مباحثات بهدف اعتماد مدونة قواعد سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي الفعالة والموضوعية التي تمثل حقوق جميع الأطراف ومصالحها .

وأضاف "أن ماليزيا دائماً متمسكة بموقفها وحازمة في التزامها بحماية سيادتها وحقوقها في بحر الصين الجنوبي، وأن المصالح الوطنية الماليزية تظل ضمن نطاق الأولويات" .

جاءت تصريحات وزير الخارجية الماليزي تعليقاً على تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو بشأن موقف الولايات المتحدة من المطالبات البحرية في بحر الصين الجنوبي .