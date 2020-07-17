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العراق: القبض على 3 إرهابين خطيرين من داعش بقضاء الحويجة

11:42 ص الجمعة 17 يوليه 2020
العراق: القبض على 3 إرهابين خطيرين من داعش بقضاء الحويجة

وزارة الداخلية العراقية

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على ثلاثة إرهابيين خطيرين منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي وضبط وكرين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك .

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة - أن أجهزة الاستخبارات في الوزارة ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين خطيرين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأضافت أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك الجماعات الإرهابية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وتابعت أنه تم ضبط وكرين تابعين إلى التنظيم الإرهابي في نفس القضاء، وجد بداخلهما عبوتان ناسفتان وعبوات محلية الصنع وملابس متنوعة.

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وزارة الداخلية العراقية القبض على إرهابين داعش

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