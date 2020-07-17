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مصدر عراقي:مقتل وإصابة 4 أشخاص بانفجار شمالي تكريت

11:26 ص الجمعة 17 يوليه 2020
مصدر عراقي:مقتل وإصابة 4 أشخاص بانفجار شمالي تكريت

انفجار شمالي تكريت

تكريت- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين اليوم الجمعة بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة قرب إحدى قرى شمالي تكريت، 170كم شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن" عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت صباح اليوم على عجلة (سيارة)مدنية قرب قرية النمل جنوبي قضاء الشرقاط، 110كم شمالي تكريت، مما أدى إلى تدميرها ومقتل رجل وابنته وإصابة اثنين آخرين من عائلته بجروح".

وأضاف أن "قوة من الشرطة نقلت الضحايا إلى مستشفى الشرقاط العام".

يشار إلى أن تنظيم داعش يقوم بزرع عبوات ناسفة لاستهداف قوات الجيش والشرطة العراقية منذ الإعلان عن القضاء عسكريا على التنظيم في البلاد في نهاية عام 2017.

انفجار محافظة صلاح الدين عبوات ناسفة

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