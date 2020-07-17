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نقاشات صاخبة تفضي إلى عراك وإلقاء عبوات مياه في برلمان تايوان

11:19 ص الجمعة 17 يوليه 2020
نقاشات صاخبة تفضي إلى عراك وإلقاء عبوات مياه في برلمان تايوان

نواب في الحزب الحاكم في برلمان تايوان

تايبيه - (أ ف ب):

أفضت نقاشات صاخبة في برلمان تايوان إلى عراك للمرة الثالثة خلال 15 يوما، حتى أن الأمر وصل ببعض النواب إلى إلقاء عبوات مائية على معارضيهم.

والنواب التايوانيون معروفون بخوض النقاشات جسديا في بعض الأحيان. وعاودوا العراك في الأسبوعين الأخيرين في المناقشات حول تعيين الرئيس المقبل للوكالة المكلفة مراقبة مختلف هيئات الحكومة.

وقام نائب من الحزب الديموقراطي التقدمي الحاكم بتوجيه لكمة إلى زميل له في حزب كومينتانغ القومي المعارض.

بعد ذلك هاجم نواب "كومينتانغ" ممثلي الحزب الحاكم بعبوات مائية ما اضطر الأخيرين إلى الاحتماء بأغطية مضادة للمياه ولوحات كبيرة من الكرتون.

واقترح الحزب الديموقراطي التقدمي للمنصب تشين تشو (70 عاما) المعروف بمعاركه من أجل حقوق الإنسان وسجن ست سنوات خلال الحكم الاستبدادي للكومينتانغ.

وعلى الرغم من هذه الاشتباكات، أقر تعيين تشين تشو إذ إن الحزب الديموقراطي التقدمي يشكل الأغلبية في البرلمان.

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برلمان تايوان النواب التايوانيون

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