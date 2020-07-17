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ماكرون "واثق لكن حذر" إزاء اتفاق على الصندوق الأوروبي للتعافي من تداعيات كورونا

11:13 ص الجمعة 17 يوليه 2020
ماكرون "واثق لكن حذر" إزاء اتفاق على الصندوق الأوروبي للتعافي من تداعيات كورونا

إيمانويل ماكرون

بروكسل- (د ب أ):

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على الاستعداد لتقديم تنازلات حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق التعافي من آثار فيروس كورونا خلال قمة للاتحاد الأوروبي تستمر يومين.

وقال قبيل القمة: "إنها لحظة الحقيقة والطموح لأوروبا. أنا واثق ، ولكني حذر... سنفعل كل ما بوسعنا للتوصل إلى اتفاق".

وتبدأ اليوم قمة تستغرق يومين في بروكسل، لبحث خطوط حل وسط لبرنامج السيطرة على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، والذي يُقدر بالمليارات، إلى جانب الإطار المالي للاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة.

إيمانويل ماكرون الصندوق الأوروبي فيروس كورونا

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