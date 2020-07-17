تصريحات أمين عام الجامعة العربية تتصدر اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت - أ ش أ

سلطت الصحف اللبنانية الرئيسية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على مقتطفات من الحديث الشامل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والذي أجراه الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.. مشيرة إلى أن مواقف أبو الغيط جاءت لافتة في ما يتعلق بالشأن اللبناني.

واهتمت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق) بمواقف أمين عام الجامعة العربية، في حديثه لرئيس وكالة (أ ش أ)، وكان قد سبقها اهتمام إعلامي واسع بالحديث الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) وكافة المواقع الإخبارية الإلكترونية في لبنان، كما تناقلته أيضا نشرات الأخبار في الشبكات التلفزيونية والإذاعية الإخبارية اللبنانية على مدى يوم أمس.

وأبرزت الصحف اللبنانية، اليوم، تصريحات أبو الغيط حول الموقف العربي من الأزمة اللبنانية ووصفه للوضع في لبنان بالخطير للغاية، وأنه يتجاوز كونه مجرد أزمة اقتصادية، مبديا خشيته من أن تنزلق الأمور لما أكثر خطرا على نحو قد يتهدد السلم الأهلي اللبناني جراء الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يتعرض لها اللبنانيون.

وأشارت الصحف إلى أن أمين عام الجامعة العربية وجه نداء إلى الدول والهيئات المانحة ألا يُترك اللبنانيون وحدهم في هذا الظرف الصعب، وضرورة العمل على التوصل إلى حل لإنقاذ الوضع الاقتصادي، باعتبار أن تبعات ما يجري ستطال الجميع في لبنان وخارجه.