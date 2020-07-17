الصين: 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها واحدة بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، مع عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي، فيما تلقت تقارير عن 10 حالات إصابة جديدة بينها واحدة بعدوى محلية في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83622 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع أربع حالات في مقاطعة قوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من شنجهاي وجيانغسو وشاندونغ وقوانغشي وشنشي، فيما وصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1998 حالة، غادر منها 1912 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78737 شخصا، مشيرة إلى أن 3651 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 46 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وأوضحت أنه تم أمس تسجيل 5 إصابات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 104 حالات، منها 79 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1655 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 10 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 452 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1254 مريضا في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، 440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.