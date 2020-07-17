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"روبرت كوخ" يسجل 583 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

08:43 ص الجمعة 17 يوليه 2020
"روبرت كوخ" يسجل 583 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 200 ألف و843 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9082 حالة، بزيادة 4 حالات عن أمس الخميس.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح اليوم 186 ألف و900 شخص.


وكان المعهد أكد في وقت سابق أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.

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