أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

لإصابات بكورونا تتجاوز مليون حالة في الهند وتسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات

08:41 ص الجمعة 17 يوليه 2020
لإصابات بكورونا تتجاوز مليون حالة في الهند وتسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند حاجز المليون حالة، مع تسجيل 34 ألف و956 إصابة جديدة، ووفاة 687 شخصا، في أعلى معدل يومي للوفيات جراء المرض تشهده البلاد.

وذكرت وزارة الصحة الاتحادية الهندية اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الحالات التي تم تسجيلها منذ بدء الجائحة بلغ 1003832 حالة مع 25 ألف و602 وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من المرض 635 ألف و756 شخصا، بما يمثل 34ر63 بالمئة من إجمالي الإصابات. وما تزال هناك 342 ألف و473 حالة إصابة نشطة بالمرض في الوقت الحالي.

وارتفع معدل الإصابات بأسرع وتيرة له منذ بدأت الهند تخفيف الإغلاق في منتصف مايو، بما في ذلك استئناف تشغيل المواصلات الداخلية، وإعادة فتح أماكن العمل والأسواق.

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

"روبرت كوخ" يسجل 583 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة ترد على أنباء فرض ضرائب جديدة