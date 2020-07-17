أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الفلبين تبدأ بالسماح للأجانب بدخول البلاد من أول أغسطس المقبل

07:30 ص الجمعة 17 يوليه 2020
الفلبين تبدأ بالسماح للأجانب بدخول البلاد من أول أغسطس المقبل

أرشيفية

مانيلا - (د ب أ):
أعلنت الحكومة الفلبينية اليوم الجمعة أن الفلبين ستبدأ بالسماح للأجانب حاملي التأشيرات بدخول البلاد اعتبارا من أول أغسطس المقبل، على الرغم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال هاري روك المتحدث باسم الرئاسة في البلاد إن فرقة عمل مشتركة داخلية بين الوكالات معنية بالتعامل مع كوفيد-19 قررت خلال اجتماع يوم الخميس رفع الحظر على المسافرين الدوليين، وذلك بعد ما يقرب من خمسة أشهر منذ إغلاق حدود البلاد لوقف انتشار الفيروس.

وأضاف لكن فرقة العمل حددت شروطا لدخول الأجانب.

وقال روك: "يجب أن يكون لديهم تأشيرات صالحة وحالية في وقت الدخول" .

وجاء القرار في الوقت الذي حذر فيه خبراء الصحة من أن إجمالي عدد الحالات في البلاد قد يصل إلى أكثر من 80 الف شخص بحلول نهاية يوليو الجاري بناء على توقعات ناتجة عن المعدل الحالي لانتقال الفيروس.

وقالت وزارة الصحة في الفلبين يوم الخميس إنه تم تسجيل ما مجموعه 61 الفا و 266 حالة مؤكدة بمرض كوفيد 19- و 1643 حالة وفاة.

الفلبين فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الرئاسة: سنفعل أي وسيلة لحماية أمننا.. ومخطئ من يظن أن صبرنا ضعف