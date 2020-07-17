تسجيل 60 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية
سول - (د ب أ):
تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية 60 إصابة اليوم الجمعة بسبب زيادة حادة في الإصابات الوافدة من الخارج.
وأعلنت سلطات الصحة العامة اليوم الجمعة أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 13 ألفا و 672 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن من بين الـ 60 حالة، كانت 39 حالة وافدة من الخارج وهذا أعلى من عدد الحالات المحلية الجديدة التي بلغت 21 حالة.
ومن ناحية أخرى، تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 293 شخصا.
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