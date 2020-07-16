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الغنوشي يطالب الأمن بفض اعتصام نواب بالبرلمان التونسي بالقوة

11:54 م الخميس 16 يوليه 2020
الغنوشي يطالب الأمن بفض اعتصام نواب بالبرلمان التونسي بالقوة

راشد الغنوشي

وكالات:

طالب رئيس مجلس النواب التونسي، راشد الغنوشي، قوات الأمن بفض اعتصام نواب الدستور الحر بالقوة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

فيما تمّ إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، يوم الخميس، بمكتب مجلس النواب، وذلك بعد وصولها للنصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.

وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل ثلاثة كتل هي: تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، هذا إلى جانب الحصول على تواقيع من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.

وأكد رئيس كتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أن لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني، بثلاثة وسبعين صوتا.

وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الكتلة تنتظر جمع أكثر ما يمكن من التوقيعات لإيداع اللائحة بعد ذلك في مكتب البرلمان، لطلب عقد جلسة عامة للنظر في سحب الثقة من الغنوشي.

راشد الغنوشي مجلس النواب التونسي تونس فض اعتصام

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