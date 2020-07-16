الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة في ريف حماة

دمشق - (أ ش أ):

تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرة مسيرة مجهولة المصدر في مدينة سلمية بريف حماة وسط البلاد.

ذكرت ذلك قناة " روسيا اليوم" اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.