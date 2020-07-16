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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة في ريف حماة

10:13 م الخميس 16 يوليه 2020
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة في ريف حماة

الدفاعات الجوية السورية

دمشق - (أ ش أ):

تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرة مسيرة مجهولة المصدر في مدينة سلمية بريف حماة وسط البلاد.

ذكرت ذلك قناة " روسيا اليوم" اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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