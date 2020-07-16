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السودان: استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين يعرقل العملية السياسية

09:59 م الخميس 16 يوليه 2020
السودان: استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين يعرقل العملية السياسية

الحوثيين

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الخارجية السودانية أن الهدف من تواتر استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث لتحريك العملية السياسية والتوصل لحل سياسي شامل، مستنكرة القصف الذي تعرضت له السعودية من طرف المليشيات الحوثية في 13 يوليو الجاري.

وطالب السودان، في بيان لوزارة الخارجية مساء اليوم الخميس، بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية، داعيا جميع الأطراف إلى العودة للمفاوضات السياسية للتوصل للحل السياسي الشامل.

وأدانت وزارة الخارجية هذه الانتهاكات، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.

الحوثيين السودان وزارة الخارجية السودانية الخرطوم

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