الأردن وفرنسا وألمانيا تبحث جهود منع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي

عمان - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية اليوم الخميس، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي، بين الوزيرين استكمالاً للمحادثات التي أجرياها في الاجتماع الخماسي الذي ضم أيضاً وزراء خارجية ألمانيا ومصر وممثل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لبحث سبل منع الضم وإعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي ولدوريان استمرار تنسيق التحركات والمواقف ثنائيا ًوفي الإطار الأوروبي العربي الأوسع للحول دون تنفيذ قرار الضم وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات للتقدم نحو حل الصراع على أساس حل الدولتين والقانون الدولي.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وأكدا استمرار تنسيق المواقف في الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور ازاء التحديات الإقليمية وخصوصاً في ما يتعلق بالتحركات المستهدفة منع تنفيذ قرار الضم.

وفي هذا السياق أكد الصفدي ولودريان -الذي يقوم حالياً بزيارة للعراق -أهمية دعم الحكومة العراقية في جهودها إعادة البناء وتكريس النصر الذي حققه العراق على الإرهاب وحماية أمنه وسيادته.

وكان الصفدي أجرى أيضا -اتصالاً هاتفياً - مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، لمتابعة التنسيق حول الجهود المشتركة لمواجهة خطر الضم وإعادة اطلاق العملية السلمية.

وشدد الصفدي على أهمية الموقف الفرنسي والألماني والأوروبي واستمرار الجهود المشتركة لتجنيب المنطقة تبعات القرار الذي سيقتل فرص تحقيق السلام العادل ويؤجج الصراع، محذرا من الخطر غير المسبوق الذي يمثله قرار الضم على كل الجهود السلمية مؤكدا ضرورة ترجمة الموقف الدولي الرافض للضم فعلاً مؤثراً يردعه.