الجزائر تسجل رقما قياسيا يوميا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا
الجزائر - (د ب أ):
أعلنت اليوم الخميس وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 21355 حالة موزعة عبر جميع ولايات البلاد.
وتعتبر هذه الحصيلة اليومية، أعلى رقم تسجله البلاد منذ بداية الأزمة.
من جهته، كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم الخميس ، تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة.
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