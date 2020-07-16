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ألمانيا.. ردود فعل غاضبة ضد سجن صحفي في تركيا بتهمة الدعاية للإرهاب

07:05 م الخميس 16 يوليه 2020
ألمانيا.. ردود فعل غاضبة ضد سجن صحفي في تركيا بتهمة الدعاية للإرهاب

المانيا

إسطنبول - (د ب أ):


صدرت اليوم الخميس في ألمانيا ردود فعل مستنكرة لإصدار حكم السجن بحق الصحفي التركي بصحيفة "فيلت" الألمانية اليوم الخميس في تركيا دينيز يوجيل عامين وعشرة أشهر تقريبا بتهمة الدعاية للإرهاب.


وقد انتقد يوجيل نفسه الحكم بشدة قائلا إن الحكم يبين وضع العدالة في تركيا: "إنه بائس"، على حد قوله.


وأظهرت ردود الفعل على الحكم حتى الآن أنه ليس وحده من يتبنى هذا التقييم، فقد قال خبير الشؤون الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي نوربرت روتجن لصحيفة "فيلت": "إن إدانة يوجيل لا تثبت إلا شيئا واحدا: أن تركيا تتجه نحو التخلي عن القيم الديمقراطية المشتركة (...) لأن الحكم ينتهك حرية الصحافة الثابتة في الدستور وفي مبادئ ستراسبورج التي التزمت تركيا بها كعضو في مجلس أوروبا، وبدلا من ذلك نرى عدالة تخضع لضغوط السياسة."


وتبنى عدد من ممثلي الأحزاب المختلفة ككلاوديا روت وجيم أوزديمار من حزب الخضر وسيجمار جابريل من الحزب الاشتراكي الألماني ووزير الخارجية الألماني السابق والعديد غيرهم آراء مشابهة، وأعرب جابريل عن سعادته لخروج يوجيل في وقت سابق من تركيا للإقامة في ألمانيا مشيدا بجهود من أسهموا في ذلك.


كانت إحدى محاكم إسطنبول أصدرت اليوم الخميس حكما بحق الصحفي بصحيفة "فيلت" الألمانية يوجيل بالسجن عامين وعشرة أشهر تقريبا بتهمة الدعاية للإرهاب.

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