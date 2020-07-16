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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا داخل ولاية فلوريدا الأمريكية إلى أكثر من 315 ألف شخص

06:57 م الخميس 16 يوليه 2020
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا داخل ولاية فلوريدا الأمريكية إلى أكثر من 315 ألف شخص

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا داخل ولاية فلوريدا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 315 ألفا و775 شخصا.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم/ الخميس/، أن الولاية الأمريكية سجّلت هذا العدد بعد ظهور 13 ألفاً و965 حالة إصابة جديدة مؤخراً.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل فلوريدا إلى 4677 حالة حتى الآن.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ أكثر من 3.4 مليون شخص.

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فيروس كورونا ولاية فلوريدا

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