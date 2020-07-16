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الخارجية الروسية: الانتخابات البرلمانية في سوريا مهمة للحفاظ على الاستقرار

06:34 م الخميس 16 يوليه 2020
الخارجية الروسية: الانتخابات البرلمانية في سوريا مهمة للحفاظ على الاستقرار

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، إن الانتخابات البرلمانية في سوريا مهمة للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة (نقلتها وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية على موقعها الالكتروني):" إنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سوريا، ونعتقد أنه من المهم أن تعمل جميع هياكل السلطة، التنفيذية والتشريعية، بشكل طبيعي في سوريا. وهذا أمر مهم من أجل الحفاظ على الاستقرار وعدم تنفيذ سيناريو الدول المجاورة، على سبيل المثال، السيناريو الليبي".

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشعب السوري تأجلت إلى 19 يوليو الجاري بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتبع انتخابات مجلس الشعب تشكيل حكومة جديدة بدلا من الحكومة الحالية التي تم إعفاء رئيسها عماد خميس، وتكليف وزير الموارد المائية حسين عرنوس، بتسيير أعمالها إلى جانب مهامه إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأُجريت الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2016، وكانت الحكومة السورية قد فقدت وقتها السيطرة على مناطق شاسعة في درعا ودمشق وضواحي حلب.

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